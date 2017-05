Le Parti communiste prépare les législatives autour d’un pique-nique

La candidate du Parti communiste Fanny Lucius organisait ce lundi un pique-nique au parc Sergent-Blandan pour discuter des projets politiques communs de la gauche dans un cadre convivial.

Moran Kerinec 30 à 40 personnes sont venus pique-niquer au parc Sergent-Blandan à l'invitation de Fanny Lucius.

Hot-dog, vin blanc ou rouge, cake et gâteau au chocolat étaient de mise pour se remonter le moral après “le traumatisme du second tour”, comme l’évoque Fanny Lucius. “Presque 11 millions de voix pour le Front national…, déplore-t- elle. Et on ne peut pas non plus se réjouir de la victoire d’Emmanuel Macron. Mais nous pouvons l’arrêter avec les législatives !” Casquette et veste rouge tannée, la professeure de mathématiques est justement candidate aux législatives dans la 3e circonscription du Rhône.

Des réunions en cours pour unifier la gauche

C’est dans cet esprit que le Parti communiste avait organisé ce lundi 8 mai un pique-nique au parc Sergent-Blandan. Une quarantaine de personnes ont répondu à l’appel de l’événement. “On vient aux nouvelles, pour savoir combien de candidats seront proposés, où et avec quel programme”, explique un participant. Autour d’un verre ou d’une part de gâteau, tous échangent sur l’élection, la défaite du Front national, la chute du Parti socialiste, le programme d’Emmanuel Macron et les différentes unions possibles entre le Parti de gauche, le Parti communiste et la France Insoumise.

Des réunions sont en cours pour trouver des noms communs aux législatives, mais celles-ci tâtonnent encore. “La France Insoumise gère les choses à l’échelle nationale, nous à l’échelle locale, confie un militant. Il y a encore du chemin à parcourir pour se coordonner sur les candidats.” Mais pas de quoi désespérer, selon Claude, professeure d’anglais aux cheveux blonds touchant au blanc. Lors de la campagne, elle a senti “chez les gens un vrai besoin de discussion, de trouver les réponses. Nous avons un électorat consistant, contraire à celui d’En Marche! qui est encore malléable.”