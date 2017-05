Vers une candidature En Marche dissidente à Villeurbanne ?

Les candidatures d’En Marche ne sont pas encore tombées, mais à Villeurbanne, un groupe de "marcheurs" a d’ores et déjà annoncé qu’il monterait une liste dissidente si un élu de la majorité municipale est investi par le mouvement. Selon eux, Bruno Bonnell serait le seul candidat "légitime" dans la 6e circonscription.

© Gille Michallet / Mairie Villeurbanne

Un groupe de "marcheurs" Villeurbannais composé "à 90% de personnes issues de la société civile" vient d'annoncer sa volonté de conduire une "candidature dissidente" en cas d'investiture par En Marche d'élus de la majorité municipale villeurbannaise. "À Villeurbanne, aucun élu En Marche n'a mouillé la chemise. Ils ne connaissent d'ailleurs pas les marcheurs et marcheuses. Il est donc hors de question de soutenir quelqu'un de la majorité municipale et nous considérerions que cette candidature serait illégitime", prévient l'un d'eux. Najat Vallaud-Belkacem sera elle aussi candidate dans la 6e circonscription. "Un parachutage" critique ces marcheurs. Ces derniers précisent que "la seule personne contre lequel nous n'irions pas serait Bruno Bonnell". "Le seul qui serait légitime", menacent-ils. Contacté, Bruno Bonnell s'est dit "fort honoré" par la démarche, tout en précisant qu'il n'était "pas au courant du tout" de celle-ci.

Les premiers symptômes de l'ambiguïté d'En Marche sur les investitures ?

Depuis le début, Emmanuel Macron a promis de changer les comportements politiques en promouvant des personnes issues de la société civile. Comme nous l'écrivons dans notre mensuel de mai, le mouvement a reçu plus de 10 000 candidatures pour 577 postes. Un système qui fera forcément des déçus et qui laisse craindre aux militants le scénario d'une trahison de l'idéal du mouvement au profit de choix plus politiques. Une crainte confirmée par les "marcheurs" villeurbannais : "Nous n'avons pas peur de diviser notre camp parce qu'à la différence d'autre, on part pour des principes et des convictions. Pour nous, il est hors de question de laisser le mouvement se faire cannibaliser par des personnes qui ne promeuvent que leur ambition personnelle", explique l'un d’eux. Ils attendent désormais l'annonce du candidat à Villeurbanne et assurent que leur candidature "portera le programme d'Emmanuel Macron même sans l'investiture d'En Marche". "Notre équipe est nombreuse, et on peut dire que nous, on aura choisi notre candidat de manière très démocratique par les marcheurs et marcheuses qui ont fait campagne". Le nom du candidat "dissident" aurait déjà été choisi et déposé à la préfecture du Rhône, dont le guichet est situé, au 18 rue de Bonnel. Ça ne s’invente pas.