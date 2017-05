Rhône : qui est Anissa Khedher, candidate En Marche dans la 7e circo ?

Anissa Khedher, cadre de santé, a été investie par En Marche dans la 7e circonscription du Rhône où elle fera face à Alexandre Vincendet (LR), Renaud Gauquelin (PS) et Andréa Kotarac (France insoumise).

© DR Anissa Khedher

La 7e circonscription du Rhône est l'une de celles qui provoquent l'ire du Modem et de François Bayrou. François-Xavier Pénicaud, conseiller régional et patron de la fédération centriste métropolitaine, revendiquait l'investiture. Longtemps il s'est imaginé en balance avec le socialiste Izzet Doganel. Mais Anissa Khedher cochait plus de cases qu'eux. Elle permet à la République En Marche de respecter la promesse de parité et d'investir des candidats qui n'ont jamais été élus. Pour cette cadre de santé, cette dernière condition s'est jouée à quelques voix. Elle était en 29e position sur la liste d'Annie Guillemot aux municipales 2014 à Bron, qui a obtenu 27 sièges.

