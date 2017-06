1re circonscription : un boulevard pour Rudigoz

ANALYSE. Thomas Rudigoz (LREM) est arrivé très largement en tête du premier tour avec près de 47% des voix dans la première circonscription du Rhône. Il devance de 33 points Elliott Aubin (FI) son adversaire du second tour. La droite représentée par Anne Lorne est balayée (12,5%).

© Tim Douet Elliott Aubin et Thomas Rudigoz

Dans les jours précédents le premier tour, une folle rumeur promettait à Thomas Rudigoz une élection dès le premier tour. Le scénario n'était pas si farfelu. Le candidat de La République En Marche et maire du 5e arrondissement a obtenu le 11 juin 46,88% des voix. Il aborde le second tour dans des conditions optimum. Elliott Aubin, l'Insoumis, qui rempile pour une semaine de campagne a viré avec 33 points de retard sur le maire centriste du 5e. Dans cette circonscription qui penche plutôt à droite, Anne Lorne, la candidate des Républicains, a été incapable de se maintenir au second tour. Le 11 juin, elle n'a récolté que 12,47% des voix.