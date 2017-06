14e circonscription : la banlieue rouge otage de ses divisions

ANALYSE. La 14e circonscription du Rhône est la seule du département où le FN parvient à se maintenir au second tour. Yves Blein, passé du PS à La République en Marche, est en ballottage très favorable et devrait être facilement réélu.

©Tim Douet Yves Blein, député maire de Feyzin

Déjà défaite aux législatives de 2012, Michèle Picard a vécu un premier tour encore plus difficile. La maire PCF de Vénissieux, la commune la plus importante de la circonscription, n'arrive qu'en quatrième position avec 10,45% des voix. Elle est devancée dans son duel de la gauche radicale par l'Insoumis Benjamin Nivard (14,59%). La gauche dans cette circonscription paie le prix de ses divisions et permet au FN, représenté par Damien Monchau, d'atteindre le second tour avec 17,61% des suffrages. Il y affrontera le député sortant Yves Blein (36%). Ses nouvelles couleurs de La République en Marche lui réussissent même plus que son ancienne étiquette PS.