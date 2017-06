Renaud Payre : "Emmanuel Macron est un très grand stratège"

Renaud Payre, le directeur de Sciences Po Lyon était dans les salons de la préfecture ce dimanche soir après l'annonce des résultats du premier tour de l'élection législative où la république en marche a écrasé la concurrence.

©Elise Julliard

Selon les estimations, Emmanuel Macron se dirige vers un score historique avec entre 390 et 445 sièges de députés. Une majorité écrasante qui pose tout de même question selon Renaud Payre : "Emmanuel Macron va-t-il réussir à tenir sa majorité très large et hétérogène. S'il y arrive, il présidentialisera le régime ce qui est une volonté forte chez lui, mais il y a fort à parier qu'il va y avoir quelques dissonances au court de ce quinquennat."

"Emmanuel Macron est un très grand stratège. Il est arrivé à gommer une partie de la gauche de gouvernement durant l'élection présidentielle et fait la même chose avec la droite pour ces législatives", a poursuivi le directeur de Sciences Po Lyon. Sur le fond, Renaud Payre estime aussi que le nouveau président de la République a bien senti "que le régime était à bout de souffle" en chamboulant le clivage gauche/droite. Pour autant, il ne voit pas encore "ce qui fonde intellectuellement le parti En Marche" et qui "fera l'unité et permettra à des députés élus avec cette étiquette d'avoir le sentiment d'appartenir à une famille politique au-delà d'un devoir ou d'une dette à l'égard du président".