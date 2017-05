Qui est Blandine Brocard, candidate En Marche dans la 5e circo ?

L'adjointe au maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or, juriste de formation, a été investie par le mouvement d'Emmanuel Macron dans la 5e circonscription du Rhône. Gage du renouvellement de la vie politique promis, elle tentera de disputer ce territoire ancré à droite au député sortant Philippe Cochet.

Mairie Saint-Germain-au-Mont-d'Or Blandine Brocard

Elle est l'un des nouveaux visages d'En Marche, un gage du renouvellement de la vie politique. Mais Blandine Brocard n'est pas tout à fait profane en la matière pour autant. Juriste au sein de l'Association des maires ruraux de France, elle est adjointe au maire de Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Une commune dans laquelle Emmanuel Macron est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Et Renaud George, son maire, est aussi l'un des premiers maires Divers droite du val de Saône à avoir embarqué dans l'aventure Macron.

Si le front républicain a permis à Emmanuel Macron de largement s'imposer au second tour sur cette circonscription, le nouveau président de la République était arrivé en seconde position au 1er tour avec 28,35 % des suffrages exprimés, contre 32,31 % pour François Fillon et Les Républicains. Le député-maire de Caluire, Philippe Cochet, se disait confiant au soir du premier tour quant à ses chances de réélection. Celles d'une qualification de Céline Bernardi, pour la France Insoumise, et de Cécile Bène, pour le Front national, semblent en revanche bien minces.

