P. Meunier et D. Bellut réagissent au problème des professions de foi

Dans la matinée, le candidat LR à la 13e circonscription ainsi que plusieurs membres de l’Union Populaire Républicaine se sont insurgés contre l’oubli de certaines professions de foi, parmi celles envoyées aux Lyonnais.

Philippe Meunier © C. Padilla

Les témoignages divergent, mais tous tendent à dénoncer une seule et même chose : des professions de foi envoyées de manière incomplète aux électeurs. De la Haute-Savoie au Rhône en passant par l’Ain, de nombreux citoyens se sont ainsi retrouvés avec des bulletins ou des professions de foi manquantes. Pas de quoi crier au complot, car tous les candidats semblent être touchés par ce qui est décrit par les Préfectures comme un "problème technique".

Un "problème technique"

Ce terme de "problème technique", Philippe Meunier le reprend pour qualifier ces anomalies. "Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème politique, la cause est sûrement technique. Mais j’aimerais que la Préfecture fasse une annonce forte pour en alerter nos concitoyens. Certains pourraient imaginer que certains candidats se sont retirés. L’État doit prendre ses responsabilités devant ces anomalies qui menacent notre pluralisme démocratique." Face à l’initiative prise par les Préfectures de Haute-Savoie, de l’Ain et du Rhône de publier les professions de foi sur Internet, il soupire : "Tout le monde n’a pas Internet".

Si le candidat républicain de la 13e circonscription confie avoir eu des témoignages de citoyens situés dans les 10e et 11e circonscriptions, Daniel Bellut, référent UPR Rhône, déclare que selon lui le problème est bien plus grave. "Des adhérents m’ont fait remonter des problèmes dans 7 circonscriptions rhodaniennes. Soit leur enveloppe ne contenait pas la profession de foi de l’UPR, soit des bulletins étaient en double.", nous explique-t-il. "On va encore nous accuser de complotisme, mais même si tous les partis sont touchés ce sont les plus petits qui vont souffrir le plus de cette bévue."

Même chose pour Marc Chinal, candidat pour le mouvement Voter Après Monnaie dans la 3e circonscription, qui déclare n'avoir aucune trace de ses circulaires. "De toutes les enveloppes qu'il m'a été permis de vérifier, aucune ne comportait ma profession de foi. Or, à la Préfecture, on me dit que les stocks sont vides. Où sont-elles passées, alors ?"

La cause exacte du problème est encore inconnue

À l’heure où nous écrivons ces lignes, la cause exacte du problème est encore inconnue. Selon l’UPR, il s’agirait d’un manque de personnel. Koba, la société prestataire à 60% de la livraison des professions de foi, n’a pas répondu à nos appels. La Préfecture du Rhône se veut toutefois rassurante dans son communiqué de presse : "L’ensemble des bulletins de vote des candidats seront disponibles dans tous les bureaux de vote lors du 1er tour du 11 juin 2017."