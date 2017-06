Najat demande à Bonnell "de faire toute la lumière sur sa situation"

Après la publication d'un jugement de 2011 concernant Bruno Bonnell par Laurent Legendre, le candidat du mouvement de Jean-Luc Mélenchon dans la 6e circonscription du Rhône, Najat Vallaud-Belkacem a réagi dans un communiqué en demandant au candidat En Marche "de faire toute la lumière sur sa situation".

© Tim Douet Bruno Bonnell / Najat Vallaud-Belkacem.

Ce mardi, Laurent Legendre, candidat investi par le mouvement de Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne, a exhumé un jugement de 2011 concernant Bruno Bonnell. Un contentieux entre le candidat En Marche et son ex-femme dont les "attendus de justice" – qui reprennent les arguments de chaque partie – évoquent une stratégie d'optimisation fiscale de la part du de monsieur Bonnell, qui serait à la tête d'une entreprise dans l'État américain du Delaware réputé pour ses facilités fiscales.

Dans un communiqué, Najat Vallaud-Belkacem, a parlé d’une "information d'une grande gravité" qui "nécessite d'être prise au sérieux." La candidate PS dans la 6e circonscription du Rhône a ainsi appelé "le candidat de la République en marche à faire toute la lumière sur sa situation" et "Emmanuel Macron et le mouvement En Marche, soucieux de l'exemplarité de leurs candidats ; à prendre les mesures nécessaires et immédiates à l'indispensable transparence que l'on doit aux électeurs".

De son côté, Bruno Bonnel a dénoncé la mise en avant d'une "réalité tronquée", tout en fustigeant une "stratégie de désinformation qui rappelle les pires années de la politique". Et raille la "panique" de ses opposants.