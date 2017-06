Lyon : les députés En Marche fêtent leur victoire sur les berges

Les douze nouveaux députés de La République En Marche (LREM) ont fêté leur succès à la péniche Le Sirius, sur les berges du Rhône. Une première vraie soirée de victoire pour un mouvement habitué aux joies mesurées.

© Tim Douet Les députés En Marche posent sur les berges du Rhône

Les lumières du Sirius éclairaient une grosse centaine de personnes amassées sur les berges du Rhône, ce dimanche soir. Dans la nuit lyonnaise, après avoir défilé fièrement dans les salons de la préfecture, les marcheurs étaient descendus au Sirius quelques mètres plus loin, sur les berges du Rhône pour fêter leur victoire. Jusqu'ici, ils avaient le triomphe pudique et sage, comme au soir du second tour de la Présidentielle, rue Grôlée, où ils avaient baissé rideaux au gong de minuit. Ce dimanche, pas de Cendrillon parmi les douze candidats de La République En Marche. Thomas Rudigoz, Hubert Julien-Lafferiere, Jean-Louis Touraine, Anne Brugnera, Blandine Brocard, Bruno Bonnell, Anissa Khedher, Thomas Gassilloud, Jean-Luc Fugit, Cyrille Isaac-Sybille, Danielle Cazarian, Yves Blein, les douze nouveaux députés LREM, étaient là pour savourer leur victoire, accompagnés de quelques élus lyonnais comme David Kimelfeld et Georges Képénékian.

"On appellera le ministre de l’Intérieur s'il y a un problème"

Minuit passé, les premiers députés ont commencé à rentrer. Anissa Khedher et Blandine Brocard, novices en politique, sont parties les premières. D’autres, les socialistes lyonnais en tête, sont restés. Seaux à champagne dans les mains, un élu victorieux passe abreuver ses troupes pour les remercier. Le temps passe vite, la nuit est bien entamée et la fête des Marcheurs a repoussé l'horaire de fermeture de l'établissement. Pas d'inquiétude pour les patrons de la péniche, "on appellera le ministre de l’Intérieur s'il y a un problème", s'amuse un proche du maire de Lyon. Il est vrai que l'ombre de Gérard Collomb planait sur cette soirée tant l'avis du baron local a compté dans le choix des candidats investis par En Marche. Beaucoup des députés présents ce dimanche lui doivent cette victoire. Et au milieu des verres vides et des bouteilles siphonnées, les chants "Merci Gégé" résonnaient sur les quais. Comme un symbole, c'était sur la péniche d'à-côté, La Plateforme, que tout avait commencé un mercredi soir brûlant de début septembre 2016. Gérard Collomb, encore au PS, y était présent au côté de Bruno Bonnell, simple chauffeur de salle. Entre ces deux moments, le premier a quitté Lyon pour la place Beauvau et le second a été élu député. Ça méritait bien une nouvelle soirée.