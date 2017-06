Législatives: une participation estimée à 19,42% à 12h dans le Rhône

La participation dans le Rhône est nettement en baisse par rapport au 1er tour des législatives de 2012, où 23,3% des électeurs s'étaient déplacés à 12h. Elle est très légèrement au-dessus de la moyenne nationale, estimée à 19,24%.

© Tim Douet

Comme l'on pouvait s'y attendre, la moyenne rhodanienne est conforme à la moyenne nationale, et tourne autour de 19,42% pour ce 1er tour des élections législatives. C'est bien moins qu'en 2012 à la même heure, et c'est également inférieur aux 21,14% de 2007. Sans surprise, le score est très largement en-dessous des 28,28%, taux de participation du 1er tour de l'élection présidentielle en avril dernier. Dans le département voisin de l'Ain, la mobilisation est plus forte avec 22,86% d'électeurs.

Un nouveau point sur la participation sera effectué à 17h, le dernier avant le dépouillement.