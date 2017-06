Législatives: jour de vote dans les 14 circonscriptions du Rhône

Les bureaux de vote ont ouvert dès 8h ce matin, et fermeront à 20h à Lyon et Villeurbanne (19h dans les autres villes) pour ce 1er tour des élections législatives 2017. Dès 19h ce dimanche 11 juin, la rédaction de Lyon Capitale sera en direct pour recueillir les résultats du scrutin dans chaque circonscription ainsi que les réactions des élus locaux et des militants.

© Tim Douet

Une majorité présidentielle pour Emmanuel Macron? Le Front National va-t-il confirmer le score de Marine Le Pen? Les Républicains vont-ils réagir après la 3e place de François Fillon en avril dernier? L'abstention va-t-elle battre des records? Tant de questions qui commenceront à être résolues dès ce soir après le 1er tour des élections législatives. Souvent considéré comme le 3e tour de l'élection présidentielle, le scrutin suscite beaucoup d'interrogations et peu de certitudes. Avec 216 candidats pour 14 circonscriptions, le département du Rhône offre un panel assez large de choix pour les électeurs qui pourront voter jusqu'à 19h et 20h à Lyon et Villeurbanne. S'ensuivra une soirée électorale à suivre en direct où la rédaction de Lyon Capitale sera mobilisée dès les premiers dépouillements pour récolter résultats, réactions et analyses. Dans la journée, vous retrouverez également sur notre site les chiffres de la participation au vote à midi ainsi qu'à 17h.