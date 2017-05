Législatives : Doriane Corsale se retire dans la 14e circonscription

Doriane Corsale, élue LR renonce à sa candidature aux législatives dans la 14e circonscription du Rhône.

©Grand Lyon Doriane Corsale, élue de la commune de Saint-Priest

La première adjointe au maire de Saint-Priest et conseillère métropolitaine a annoncé son retrait pour la course aux législatives. En cause, l'investiture de Maurice Iacovella, l’élu UDI investi sur la 14e circonscription du Rhône. ''Malgré la dynamique de ma campagne et les nombreux soutiens reçus de la part des électeurs depuis septembre dernier, je n'ai pu que déplorer le choix de Paris qui, en donnant l'investiture à M.Iacovella dans le cadre d'un accord national UDI-LR, n'a pas respecté l'avis du terrain'', a expliqué l'élu dans un communiqué de presse du 17 mai dernier. ''Par conséquent, soucieuse de ne pas participer à la division de la Droite et du Centre, j'ai décidé finalement de ne pas être candidate aux élections législatives'', a-t-elle conclu.