Législatives 2017 : la carte des 216 candidats dans le Rhône

La liste officielle des candidats aux législatives dans le Rhône a été publiée ce samedi.

L’Assemblée nationale © DR

Les candidatures pour l'élection législative devaient être déposées au plus tard vendredi dernier. Ce week-end, la préfecture du Rhône a publié la liste officielle des candidats dans les 14 circonscriptions du département. En tout , 216 candidats se présentent dans le Rhône. Les circonscriptions qui dénombrent le plus de candidats sont la 1re, la 2e et la 6e circonscription. Dans ces aires géographiques, 19 candidats vont se présenter au suffrage universel. À l'inverse, c'est dans la 10e circonscription que le panel de choix sera le moins large avec 12 candidatures.

Retrouvez ci-dessous la carte interactive des 14 circonscriptions du Rhône.