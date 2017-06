Laurent Legendre : "on sera devant Najat Vallaud-Belkacem"

Laurent Legendre, le candidat de la France insoumise dans la 6e circonscription du Rhône était l’invité de l’Autre Direct.

© Tim Douet Laurent Legendre

Lyon Capitale : Est-ce que vous pourriez vous unir avec Najat Vallaud-Belkacem pour faire gagner la gauche à Villeurbanne ?

Laurent Legendre : Aujourd'hui, madame Vallaud-Blekacem est un peu floue. Elle a quelques propositions anecdotiques, mais on ne connaît pas son projet global. On ne sait pas si elle reprend une partie du projet de Benoît Hamon ou de Manuel Valls qu'elle a soutenue à la primaire. On a vu monsieur Bernard Cazeneuve venir à Villeurbanne et il y a eu des témoignages comme quoi il fallait voter PS pour faire réussir le projet d'Emmanuel Macron. On ne sait pas si elle est de gauche ou sociale libérale ? Comme elle se construit par rapport à l'Europe ? Nous, nous sommes claires par rapport à ça. La colonne vertébrale c'est l'écologie et la transition énergétique et une nouvelle façon de récrire la constitution pour renouer un lien entre élus et citoyens.

C'est finalement Najat Vallaud-Belkacem votre principale adversaire à Villeurbanne ?

Notre adversaire politique c'est le programme de la république en marche porté par Bruno Bonnell et notre objectif du premier tour c'est effectivement d'être devant madame Vallaud-Belkacem. Jean-Luc Mélenchon a fait 26,5% au premier tour de la présidentielle à Villeurbanne avec plus de 16 000 voix. Je pense donc que l'on sera devant madame Vallaud-Belkacem au 1er tour.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien avec Laurent Legendre dans la vidéo ci-dessous.