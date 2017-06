"Gérard Collomb a été déterminant dans le choix d’En Marche"

Thomas Rudigoz, le candidat de la république en marche dans la 1re circonscription du Rhône était l’invité de l’Autre Direct.

Lyon Capitale : À Lyon un certain nombre de marcheurs se sont inquiété après les investitures l’annonce des investitures pour les législatives en reprochant un manque de renouvellement des candidats dû à ce qu’ils qualifient de "système Collomb". Est-ce que vous avez été investi par ce "système Collomb" ?

Thomas Rudigoz : Je suis un de ses proches. J'ai sa confiance depuis un certain nombre d'années. C'est lui qui m’a poussé aux cantonales. Qui m'a investi aux municipales. C'est avec lui que l'on a parlé des législatives et c’est lui qui m'a soutenu (face à Thierry Braillard, NdlR) et a été déterminant dans le choix d'En Marche. J'ai une grande fidélité pour Gérard Collomb et c'est assez logique qu’il ait eu son mot à dire en tant qu’homme fort à Lyon, qui a soutenu Emmanuel Macron avant tout le monde. Personnellement ça s'est toujours très bien passé avec les marcheurs de la 1re circonscription. Je me suis engagé dès l'automne dans la campagne d'En Marche. J'ai été très actif avec les marcheurs du 5e arrondissement. Ils m'ont tout de suite adopté.

Vous avez fait preuve de loyauté pour Gérard Collomb qui vous l'a rendu. Désormais vous faite preuve de loyauté à En Marche, mais si jamais une des propositions d’Emmanuel Macron rompt le contrat qu’il a passé avec les Français est-ce que vous seriez-capable de dire "non je ne voterais pas" ?

C'est difficile de répondre comme cela parce qu'il faut quelque chose de concret. Moi je suis quelqu'un de loyal. Quand je m'engage dans un mouvement ou pour un responsable politique. Mais si un sujet n'est pas acceptable alors oui peut-être que je m'abstiendrais.

Retrouvez l’intégralité de l’interview de Thomas Rudigoz dans la vidéo ci-dessous.