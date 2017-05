France Insoumise fait appel aux “gueules cassées de la macronisation”

Des avis à la population fleurissent sur les murs de Lyon. Elliott Aubin, candidat de la France Insoumise dans la 1re circonscription du Rhône, fait appel “aux gueules cassées de la macronisation” en vue des élections législatives 2017.

Moran Kerinec Lyon, 23 avril 2017 – Soirée du 1er tour de la présidentielle à la salle Le Croiseur.

L’appel du candidat France Insoumise brasse large et en profite pour égratigner des sujets de préoccupations des Lyonnais : “les asthmatiques du futur périph ouest”, “les commerçant.e.s du stade fantôme de Gerland”, “les esclaves de Uber et de Foodora”, “les fauchés de la piscine du Rhône”, etc. Et évidemment, à ses camarades de lutte : “Les 23.5 % qui ont voté Méluche sur la 1er circo de Lyon.”

Une affiche qui n’est pas sans rappeler celle de Coluche à l’élection présidentielle de 1981, qui appelait au rassemblement “les fainéants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, (...), tous ensemble pour leur foutre au cul”.