Direction Paris pour les nouveaux députés du Rhône

Les 14 députés du Rhône sont attendus cette semaine à l'Assemblée nationale. Une grande première pour les dix nouveaux élus de La République En Marche (LREM), qui seront encadrés par Jean-Louis Tourraine et Yves Blein. Les deux députés sortant réélus avec l'étiquette macroniste montreront la voie à leur camarades néophytes, qui recevront aussi quelques conseils lors du week-end d'intégration du parti.

Assemblée nationale Assemblée nationale

"On va monter à l'Assemblée cette semaine, élection du président le 27, discours de politique générale le 4 juillet". Le calendrier n'attend pas. Pour Anne Brugnera comme ses collègues du Rhône, la vie de député a commencé dès ce lundi matin - quoique les festivités de la veille ont peut-être retardé le réveil de certains. Les 14 députés du Rhône sont attendus dès cette semaine au Palais Bourbon pour récupérer la fameuse malette contenant toute la panoplie du parfait petit député. Règlement de l'Assemblée, écharpe et cocarde tricolores ainsi que le "baromètre", cet insigne à porter lors des cérémonies publiques. Un premier contact symbolique mais "une phase essentielle", selon le site de l'Assemblée. "Il est en effet primordial que le député – et notamment, le nouvel élu – ait le sentiment d’être 'attendu' par l’institution parlementaire et qu’il puisse immédiatement 's’approprier' les locaux de l’Assemblée nationale".

"Efficace au bout de deux ans"

Assemblée nationale Salle des quatre colonnes de l'Assemblée

Il faudra du temps aux nouveaux députés de La République En Marche (LREM) du Rhône pour prendre la mesures du palais. Et comprendre les arcanes de son fonctionnement. "On est efficace au bout de 18 mois à deux ans", nous confiait Yves Blein dimanche soir. Le député socialiste sortant de la 14e circonscription réélu avec l'étiquette En Marche fera parti des expérimentés de l'Assemblée. Avec Jean-Louis Touraine, ils montreront la voie aux Brocard, Bonnel, Khedher et autres visages du fameux "renouvellement" rhodanien. "Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup à apprendre, commentait Yves Blein ce 18 juin. Il va falloir organiser tout cela". Et partager les bons plans de la maison comme le restaurant ou la prisée buvette de l'Assemblée.

Week-end d'intégration

Le mouvement d'Emmanuel Macron souhaite assurer les premiers pas des profanes de la politique à l'Assemblée. Les néo-élus seront encadrés. Pour preuve, ce conseiller en communication, apparu aux côtés d'Anissa Kheder depuis son bad buzz, qui la suit désormais comme son ombre. Cet encadrement commencera dès le week-end prochain. Une fois leur malette récupérée, les élus LREM se réuniront les 24 et 25 juin pour deux jours de séminaire-formation. L'occasion aussi de faire connaissance entre nouveaux députés des différents département. Une sorte de grand week-end d'intégration en somme. A la différence des écoles de commerce les députés LRM n'éliront pas la reine de leur promo mais désigneront leur président de groupe à l'Assemblée.

Vote de confiance le 4 juillet

La XVe législature sera effectivement lancée lundi prochain, le 27 juin, avec la rentrée officielle des députés, pour leur première séance plénière, prévue à 15 heures. La constitution des groupes parlementaires - membres, députés apparentés, présidents de groupes - devra être déposée le soir-même en vue d'une publication au Journal officiel dès le lendemain. Les députés seront répartis par commissions le 28 juin avec définition de leurs rôles - questeurs, secrétaires, vice présidents. Les huit commissions permanentes se réuniront dès le 29 juin.

Enfin viendra le moment du vote de confiance au gouvernement, prévu le 4 juillet, qui en scellera sa composition. La large majorité de députés LREM ne laisse planer aucun doute quant à l'issue de ce vote.

Assemblée nationale Bibliothèque de l'Assemblée nationale

Assemblée nationale Salle de conférence de l'Assemblée nationale