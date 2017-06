Débat sur la 7e circonscription : qui profitera de l'effet renouveau ?

Sur la 7e circonscription, la promesse du renouveau devrait être tenue. Les trois favoris ont la trentaine : Anissa Kheder (LREM), Alexandre Vincendet (LR) et Andrea Kotarac (France Insoumise). Trois profils différents avec des clivages francs.

© Tim Douet Le débat de Lyon Capitale sur la 7e circonscription avec Andrea Kotarac et Alexandre Vincendet

Alors que la dynamique Macron menace de balayer, sur son passage, tous les autres partis politiques, dans la 7e circonscription, Andrea Kotarac et Alexandre Vincendet se battent pour obtenir un strapontin au second tour. Anissa Kheder a décliné notre invitation. C'est donc un débat entre le candidat de La France Insoumise, le parti qui est arrivé en tête sur la circonscription au premier tour des présidentielles, et le maire LR de Rillieux-la-Pape que nous vous proposons autour de trois thèmes : le renouveau, l'emploi et la banlieue.