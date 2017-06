De nouveaux ministres lyonnais pour accompagner Gérard Collomb  ?

Les affaires qui entourent le début du quinquennat d'Emmanuel Macron pourraient bien provoquer plus qu'un simple remaniement technique du gouvernement. De quoi ouvrir la porte à des élus de la région : qu'ils soient des députés novices en politique ou des vieux routiers.

© Tim Douet Gérard Collomb en meeting à Villeurbanne pour La République En Marche à quatre jours du premier tour des législatives

Bruno Bonnell

© Antoine Sillières Bruno Bonnell et ses mililtants à Villeurbanne le 18 juin 2017.

Vu de Lyon, il a le profil pour entrer au gouvernement. Nouveau venu en politique, il s'est engagé au lancement d'En Marche, il fait déjà partie des cadres de son parti. Son duel face à Najat Vallaud-Belkacem aux législatives, à Villeurbanne, l'a propulsé sur le devant de la scène politique. Avant et après sa défaite, il a été invité de toutes les matinales de France. Son parcours de chef d'entreprise plaide aussi pour lui mais si ce statut n'est plus totalement inédit dans une assemblée où ils sont bien plus nombreux que sous la précédente législature. À Lyon, son nom revient pour occuper de hautes fonctions durant le quinquennat. Pionnier de la robotique en France, ses compétences puisées dans la société civile l'orientent vers le numérique ou l'industrie. Mais ces deux portefeuilles ministériels sont déjà attribués. À Bruno Le Maire pour l'Économie qui englobe les questions industrielles et à Mounir Mahjoubi pour le numérique. Les deux ministres en campagne ont remporté leurs circonscriptions aux législatives et ne devraient pas être concernés par le remaniement.

Michel Mercier

© Tim Douet David Kimelfeld et Michel Mercier à Villeurbanne, le 7 juin 2017.

Il n'incarne pas vraiment le renouveau cher à Emmanuel Macron mais le sénateur centriste y a participé en coulisses. Il a supervisé, pour le Modem et avec Gérard Collomb, les investitures aux législatives. C'est lui qui a soufflé le nom de plusieurs députés et appuyer leurs candidatures : Blandine Brocard dans la 5e, Thomas Gassilloud dans la 10e ou encore Cyrille Isaac-Sibille dans la 12e. Lors d'un meeting régional de La République en Marche, le ministre de l'Intérieur et maire de Lyon n'a d'ailleurs pas manqué de le remercier. Avec le départ annoncé de Sylvie Goulard et celui probable de Marielle de Sarnez, des postes se sont libérés pour des Modem. Richard Ferrand désormais exfiltré du ministère de la Cohésion des territoires vers le groupe parlementaire de La République en Marche, c'est un porte-feuille pour mesure pour Michel Mercier qui s'est libéré. Il l'a d'ailleurs occupé sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy sous son ancienne appellation : l'Aménagement du territoire. Michel Mercier présente aussi l'avantage d'être un centriste influent au Sénat où Emmanuel Macron n'a ni la majorité ni l'espoir d'en trouver une rapidement.

Patrick Mignola

© Tim Douet Patrick Mignola (Modem), vice-président du conseil régional chargé des transports.

L'affaire des assistants parlementaires du Modem pourrait emporter tous les ministres actuels de cette formation politique. Et pour les remplacer, ils ne sont plus très nombreux dans le parti de François Bayrou qui s'est vidé de ses élus depuis 2007. Patrick Mignola, élu député de Savoie dimanche dernier, a l'un des CV les plus imposants : ancien vice-président d'Hervé Gaymard au conseil départemental de Savoie et actuel vice-président de Laurent Wauquiez à la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cédric Villani

© Tim Douet Cédric Villani au meeting d'Emmanuel Macron, le 4 février 2017.

Le mathématicien, professeur à l'université Lyon I, a été très largement élu député de l'Essonne dimanche dernier. Marcheur depuis le mois de février, il s'est déclaré soutien d'Emmanuel Macron lors du meeting lyonnais d'Emmanuel Macron. Son nom ne jurerait pas dans un gouvernement qui a décidé de faire la part belle aux compétences acquises dans la société civile. Il a, en revanche, un handicap de taille : sur ses compétences, la place est prise. Frédérique Vidal est déjà ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

Laurence Vichnievsky

L'ancienne juge d'instruction, notamment de l'affaire Elf avec sa consoeur Eva Joly ou de l'affaire Dumas, a été élue, dimanche 18 juin, député du Puy-de-Dôme. Elle a battu son collègue de la majorité au conseil régional Louis Giscard d'Estaing. Son parcours de magistrate en pleine loi sur la moralisation de la vie politique plaide pour elle. Notamment si le Garde des Sceaux, François Bayrou, venait à faire ses cartons place Vendôme. Entrée en politique en 2010, elle change régulièrement de famille : ni à gauche ni à droite. Elle a d'abord été tête de liste pour Europe Ecologie-Les Verts en PACA. Elle a ensuite rebondi en Auvergne-Rhône-Alpes sur les listes de Laurent Wauquiez.