Cazeneuve à Villeurbanne ce lundi pour soutenir Najat Vallaud-Belkacem

Bernard Cazeneuve, l’ancien Premier ministre, a annoncé sur son compte Twitter qu’il sera à Villeurbanne ce lundi pour soutenir Najat Vallaud-Belkacem, candidate aux législatives dans la 6e circonscription du Rhône.

Benjamin Roure

La campagne s'annonce difficile à Villeurbanne pour Najat Vallaud-Belkacem. Selon notre sondage Ifop-Fiducial réalisé du 16 au 18 mai 2017, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale serait largement battue au second tour par Bruno Bonnell, le candidat de La République En Marche. En délicatesse donc, Najat Vallaud-Belkacem va recevoir le soutien de Bernard Cazeneuve, ancien ministre de l’Interieur et Premier ministre, ce lundi 29 mai. "Je veux rendre hommage à Najat Vallaud-Belkacem, ministre courageuse et exemplaire que je viendrai soutenir à Villeurbanne lundi 29 mai", a-t-il écrit sur son compte Twitter. Un message retweeté par la candidate dans la 6e circonscription du Rhône avec le message "Merci Bernard, à lundi !". On ne sait pas pour le moment où aura lieu la rencontre entre les deux ministres du quinquennat de François Hollande.