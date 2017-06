Blandine Brocard: "Une envie de renouveau des hommes et des pratiques"

Blandine Brocard, la candidate de la république en marche (LREM) était dans les salons de la préfecture ce dimanche soir après être arrivée largement en tête devant Philippe Cochet dans la 5e circonscription du Rhône.

© Tim Douet Blandine Brocard

La vague LREM a déferlé sur ce premier tour des législatives en France et dans le Rhône. Pour Blandine Brocard c'est en partie grâce à "tout ce qui a été initié durant la campagne par Emmanuel Macron". Une campagne qui a amorcé "une envie de renouveau des hommes et femmes politiques et une envie de renouveau des pratiques que l'on a retrouvé très nettement dans la 5e circonscription", a poursuivi la candidate en visant Philippe Cochet. Le maire de Caluire-et-Cuire et député sortant a été largement dépassé par la candidate LREM qui a recueilli 45,8% des suffrages contre 26,33% pour Philippe Cochet.