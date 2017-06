Bertrand Artigny (EELV) appelle à voter pour Elliott Aubin (FI)

Dans la 1re circonscription du Rhône, Bertrand Artigny, le candidat EELV, a appelé à voter pour Elliott Aubin, celui de la France Insoumise, face à Thomas Rudigoz (LREM) au 2e tour des législatives.

© Tim Douet Elliott Aubin (FI) / Thomas Rudigoz (LREM).

Bertrand Artigny, candidat EELV au premier tour des législatives dans la 1re circonscription du Rhône a appelé à voter en faveur d'Elliott Aubin (France Insoumise) au second tour. "Durant cette campagne (…) nous avons défendu le projet d’une gauche de dialogue, écologiste et européenne, mais cette campagne de terrain, au plus près des habitants, n’a pas résisté face à la vague LREM", a déclaré Bertrand Artigny, tout en notant "la forte abstention" qui a marqué le premier tour. "C’est pour cette raison que pour le second tour les militants socialistes et écologistes qui m’ont accompagné et moi-même appelons les électrices et les électeurs de la 1re circonscription du Rhône à se mobiliser une nouvelle fois pour les valeurs sociales et écologistes, qui ne doivent pas être absentes du débat national, en votant pour le candidat de la France Insoumise, qui partage l’essentiel de nos préoccupations de gauche", a-t-il conclu.

Au premier tour, le candidat EELV a recueilli 8,3% des suffrages exprimés. De son côté, Elliott Aubin est en ballottage très défavorable, avec 13,75% des suffrages contre 46,88 % pour Thomas Rudigoz, le candidat LREM.