Anne Lorne : "Il faut arrêter le sectarisme binaire"

Anne Lorne, la candidate Les Républicains dans la 1re circonscription du Rhône était l’invité de l’Autre Direct.

© Tim Douet Anne Lorne

Lyon Capitale : Après l'élection présidentielle François Fillon, avait appelé à voter Emmanuel Macron. D'autres n'ont pas donné de consigne de vote. Ça a été votre cas. Est-ce que vous pouvez expliquer votre choix ?

Anne Lorne : Je viens du monde professionnel et je suis quelqu'un de libre parce que j'ai une profession, un métier et je ne suis pas une rentière de la politique. Et cette liberté je la défends pour entreprendre, pour éduquer et aussi pour faire confiance dans le bon sens des Français. La liberté je la donne au français pour faire le bon choix. Nous ne sommes plus à une heure ou l'on donne une consigne de vote. C'est le renouveau des méthodes et de la cohérence.

Au FN, certains élus comme Marion Maréchal Le Pen ont avancé l'idée d'un rapprochement avec certains élus Les Républicains comme Laurent Wauquiez. Est-ce que vous considérez qu'il serait possible de travailler avec des élus FN ?

Je crois que vous vous trompez de paradigme. Le sujet aujourd'hui n'est pas de parler des recompositions politiques, mais de porter des convictions en défendant un programme. Sur l'emploi pour lutter contre le chômage parce qu'il y a six millions de chômeurs, soit 1 million de plus qu'en 2012. Sur la pauvreté parce qu'il y a 3 millions de pauvres, des gens qui ont travaillé et cotisé toute leur vie et qui ont du mal à vivre des fruits de leur travail. Il y a de vrais sujets que nous portons dans un projet de majorité pour la France, pour gouverner dans un gouvernement d'opposition constructif. Le vrai sujet c'est de travailler pour redresser la France.

Sur une prochaine loi travail vous pourriez travailler avec le gouvernement d'Emmanuel Macron et sa majorité ?

Je pense qu'aujourd'hui il faut arrêter le sectarisme binaire et je crois qu'il faut être capable de voter les lois quand elles vont dans le sens de l’intérêt général et amander ou voter contre les propositions qui sont contraires à nos convictions, au projet que nous proposons ou à notre conscience.

