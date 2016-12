Un skieur imprudent condamné à de la prison avec sursis

Skieur de bon niveau, un jeune homme de 21 ans avec violemment percuté une femme de 40 ans en février dernier dans les Hautes-Alpes. Originaire de Lyon, la quadragénaire avait été victime de nombreuses fractures et n'avait pu travailler pendant plus de six mois après cet accident.

© Savoie Mont Blanc / Réto

De multiples fractures et 190 jours d'interruption totale de travail (ITT). Une Lyonnaise de 40 ans avait été grièvement blessée le 21 février dernier sur une piste de la station de La Salle-les-Alpes, dans les Hautes-Alpes. Elle avait été percutée de plein fouet par un jeune homme de 21 ans, de niveau confirmé, lancé à grande vitesse alors qu'il manquait de visibilité.

"Faire œuvre de pédagogie"

Ce dernier a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel de Gap de "délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois et il a été condamné, conformément aux réquisitions du parquet, à cinq mois d'emprisonnement avec sursis"; a indiqué le procureur de la République Raphaël Balland à l'Agence France presse (AFP). Une condamnation dont le jeune homme n'a pas fait appel et qui ne sera pas inscrite à le bulletin numéro deux de son casier judiciaire.

Le procureur de la République de Gap a dit vouloir "faire œuvre de pédagogie" avec cette condamnation, datée du 8 décembre mais évoquée seulement ces derniers jours, à l'heure où de nombreux vacanciers se dirigent vers les stations de ski.