Rhône : nouvelle fermeture administrative pour le Red Room de Dardilly

Après une fois en 2012 et deux fois 2016, la discothèque située à Dardilly va à nouveau être fermée pendant un mois et demi à compter d'aujourd'hui par décision de la préfecture.

©google La discothèque le Red Room

Déjà fermée plusieurs fois, la discothèque le Red Room située à Dardilly va une nouvelle fois être sanctionnée. "Le Red Room a de nouveau attiré l’attention des services de l’État le dimanche 24 septembre 2017, lorsque les gendarmes ont été informés d’une tentative d’homicide à l’intérieur de l’établissement. L’intervention sur les lieux et notamment celle des secours s’est effectuée dans un contexte hostile", a écrit la préfecture. Les gendarmes avaient déjà dû se rendre sur place le 11 novembre dernier pour une rixe dans "un climat tendu, les gendarmes ayant fait l’objet de jets de projectiles et de verres", ajoutent les services de l'État.

En conséquence, Stéphane Bouillon, le préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes a décidé, en urgence, "compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité de faire cesser sans délai ces troubles répétés à l’ordre public, de prononcer, pour une durée d’un mois et quinze jours à compter d’aujourd’hui la fermeture administrative de l’établissement". Ce dernier avait déjà été fermé en août 2012, le 4 janvier et le 7 novembre 2016, pour troubles à l’ordre public.