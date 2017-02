Pas de nouvelle prison à Villefranche : "victoire" pour la mairie

Dans le "Plan Encellulement Individuel" présenté ce jeudi par Jean-Jacques Urvoas, garde des sceaux et ministre de la justice, le projet d'une nouvelle maison d'arrêt à Villefranche-sur-Saône a été abandonné. Une "victoire" pour le député-maire, Bernard Perrut, qui ne souhaitait pas voir deux maisons d'arrêt à quelques kilomètres de distance. Dans la région, un seul site aurait été retenu pour construire un "quartier de préparation à la sortie" pour les peines courtes et les fins de peine, qui sera situé dans l'agglomération grenobloise. Un autre site est également prévu dans l'agglomération lyonnaise.

Alors que ce lundi, le préfet de Région indiquait à Bernard Perrut que la décision du Garde des Sceaux à propos de l'implantation de nouvelles maisons d'arrêt "était proche", le maire de Villefranche aurait adressé une lettre au Ministre de la Justice. "Pas de double peine !", demandait-il, en justifiant qu'une maison d'arrêt existe déjà à Villefranche. Un mois plus tôt, le ministre l'invitait pourtant dans nos colonnes à venir lui parler de sa problématique. Dans un communiqué, Bernard Perrut se réjouit d'avoir été entendu et d'avoir reçu ce mercredi un courrier du ministre lui indiquant "qu'aucun projet ne serait annoncé dans son département". Selon les éléments communiqués par le ministère, aucune des 33 nouvelles prisons envisagées par le gouvernement ne se trouveront dans la Région. En revanche, deux quartiers de préparation à la sortie sont prévue dans l'agglomération lyonnaise et dans l'agglomération grenobloise. Ces quartiers seront "destinés à accueillir des personnes détenues condamnées à de courtes peines ou en fin de peine, engagées dans une dynamique d'insertion et ayant fait également l'objet d'une évaluation fondée sur des éléments de personnalité, la situation pénale et le comportement en détention" précise le ministère.