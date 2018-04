Meurtre à la Croix-Rousse : le suspect mis en examen

Le principal suspect dans le meurtre d'un homme à la Croix-Rousse (Lyon 4e) samedi matin a été mis en examen ce lundi pour assassinat, indiquant par là même qu'il y aurait préméditation.

© Tim Douet

Deux hommes ont été arrêtés ce week-end après le meurtre d’un homme de 37 ans dans le 4e arrondissement de Lyon. La victime avait été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire non loin du boulevard de la Croix-Rousse ce samedi matin après avoir été blessée à l'arme blanche. Le suspect et un autre homme avaient été rapidement interpellés dans le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement où ils avaient pris la fuite en scooter. Ce crime ferait suite à une bagarre survenue un peu plus tôt dans la matinée de samedi. Le principal suspect a été écroué.