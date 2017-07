Martial Passi condamné à 6 mois de sursis et 3 ans d'inéligibilité

Le maire de Givors et vice-président à la métropole a été condamné à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour avoir recruté sa soeur au poste de directrice générale des services (DGS).

Martial Passi.

Martial Passi, le maire de Givors et Vice-Préisdent en charge des déplacements et de l'intermodalité au Grand Lyon a été condamné ce jeudi à 6 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité pour avoir recruté sa soeur au poste de directrice générale des services (DGS). Une peine presque maximale puisque le procureur avait requis 8 mois de prison avec sursis, une amende de 15 000 euros et trois ans d'inéligibilité contre l'élu PCF. Pour le moment, Marial Passi n'a pas fait appel. Dans ce cas, il ne pourra pas se présenter à sa propre succession lors des municipales de 2020. Il devra aussi quitter ses fonctions politiques au Grand Lyon et à Givors.

Pour rappel, après le départ de Gilles Vesco de son poste de conseiller délégué de la métropole de Lyon, Martial Passi avait récupéré sa délégation alors qu'il était déjà sous le coup de poursuites pour “prise illégale d’intérêts” et “recel de prise illégale d’intérêts”. Ce jeudi, sa sœur a reçu 4 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende et une interdiction d'exercer dans la fonction publique pendant 18 mois.