Lyon : un procès aux Assises après l'agression du jeune Marin

Le juge d'instruction en charge du dossier a demandé un renvoi aux Assises. L'agression de Marin, qui avait pris la défense en novembre dernier d'un couple qui s'embrassait dans la rue, devrait être jugée sur le motif de "coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente".

© DR Marin, le jeune homme agressé

Tandis que l'état de santé de Marin s'était dégradé il y a peu après de nettes améliorations, l'enquête ouverte suite à son agression est terminée. Le juge d'instruction a désormais demandé un renvoi de l'affaire aux Assises sur le motif de "coups et blessures ayant entraîné une infirmité permanente". En novembre dernier, l'étudiant de 20 ans prenait la défense d'un couple, insulté et agressé pour s'être embrassé devant le centre commercial de la Part-Dieu. Après une brève altercation, Martin était alors monté dans un bus. L'un des agresseurs était monté derrière lui et l'avait frappé violemment à coup de béquilles, engageant son pronostic vital lors des premières heures d'une hospitalisation qui n'a pas cessé depuis.

Selon France bleu, l'accusé, encore mineur, est actuellement détenu. Les proches de Marin, à l'origine de la création de l'association "la Tête Haute", récolte toujours des dons pour soutenir Marin, défendre les victimes d'agression dans les transports en commun et permettre de financer des programmes de recherche médicale sur le cerveau. En effet, depuis l'agression survenue en novembre, la famille de Marin n'a reçu aucun dédommagement de la part des deux assureurs de l'accusé. La semaine dernière, l'avocat de Marin réclamait une audience en urgence sur le volet civil de l'affaire pour que les soins de Marin puissent se poursuivre. Une somme de 300 000 euros était demandée pour que Marin puisse avoir un traitement neurocognitif dans un établissement spécialisé à Bâle, en Suisse. La décision de cette audience en référé est prévue pour le 3 août, date à laquelle seront également remises les expertises médicales qui établiront les séquelles du jeune Marin.