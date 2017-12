Lyon : Marc Cimamonti vers Paris ?

Le procureur de la République de Lyon pourrait rejoindre Paris en cas de nomination de l'actuel procureur de la capitale, François Molins au parquet national antiterroriste qui pourrait ouvrir en 2018.

© Tim Douet

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé l'ouverture d'un parquet national antiterroriste (PNAT) d’ici fin 2018. Un parquet dont François Molins, l'actuel procureur de Paris est pressenti pour prendre la tête selon le journal Le Monde. Comme pour les préfets, Lyon semble la dernière marche avant la capitale pour les procureurs puisque le nom de Marc Cimamonti, l'actuel procureur de Lyon, reviendrait pour lui succéder à Paris. Le PNAT aurait pour but d'améliorer “l’efficacité de la justice pénale antiterroriste” face à “une menace terroriste plus diffuse, moins lisible, mais plus présente”, a expliqué la ministre. Cette structure spécialisée offrirait alors une “politique pénale autonome et homogène”. Marc Cimamonti est arrivé en poste à Lyon en 2012 après avoir été en poste à Toulon pendant trois ans.