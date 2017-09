Les bureaux et le domicile de Michel Mercier perquisitionnés

Les bureaux de Michel Mercier à Lyon et son domicile de Thizy ont été perquisitionnés ce mercredi dans le cadre de l’enquête sur l’emploi fictif de membres de sa famille.

© Tim Douet Michel Mercier.

Dans le cadre de l'enquête sur l'emploi fictif de membres de la famille de Michel Mercier, la femme de l'ancien président du conseil général du Rhône a été auditionnée ce mercredi matin. La veille, des perquisitions avaient eu lieu chez le sénateur, à son domicile de Thizy et dans ses bureaux à Lyon, par des policiers de l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (Oclciff) et une magistrate du Parquet national financier (PNF).

Ces interventions ont eu lieu deux semaines après celles ordonnées au Sénat dans le cadre de l’enquête visant Michel Mercier sur un possible "détournement de fonds publics" concernant ses emplois familiaux. Des soupçons qui ont conduit le sénateur à se retirer du Conseil constitutionnel après sa nomination par Gérard Larcher au milieu de l'été. Dans l’entourage de Michel Mercier, on s’attendait à ce que l’enquête ralentisse après son renoncement. Visiblement, ce n'est pas le cas.

