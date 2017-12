Le tribunal ordonne de "libérer" les locaux occupés de Lyon 2

Le tribunal administratif a fait part de sa décision : les migrants accueillis par des étudiants au sein de l'amphithéâtre C depuis le 15 novembre doivent "libérer immédiatement les lieux".

© Marie Maleysson Occupation d'un amphi de Lyon 2, décembre 2017

Si le bâtiment H du campus de Bron est encore occupé d'ici quatre jours, "l'université Lyon 2 pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d'office à leur expulsion". Tandis que l'amphithéâtre C et plusieurs salles de cours sont utilisés comme lieu d’hébergement d'urgence pour une soixantaine de migrants depuis le 15 novembre, le tribunal administratif de Lyon a décidé d'enjoindre "à l'ensemble des personnes occupant sans droit ni titre le bâtiment [..] de libérer immédiatement les lieux". Lors de l'audience publique, l'avocat de l'Université indiquait qu'il avait été "impossible d'identifier les occupants" et que "la présence d'enfants ou de mineurs isolés dans les locaux n'est pas démontrée". Une dernière donnée contestée par les trois avocats venus défendre trois occupants de l'Université qui indiquent être nés en 2001 ou 2002 et avoir prochainement un rendez-vous aux services de la Meomie. Si le tribunal leur a accordé l'aide juridictionnelle, ils devront quitter le campus. L'Université a également rappelé qu'une solution alternative avait été proposée. "L'administration leur a vainement proposé, au début du mois de décembre, une solution d’hébergement provisoire dans un gymnase situé à Meyzieu, dont rien ne permet de dire qu'elle ne serait pas toujours valable à ce jour, et que, en outre, même si le nombre de places disponibles reste limité et cette situation a contraint l'administration à définir des ordres de priorité, des possibilités d’hébergement d'urgence demeurent ouvertes" a notamment considéré le tribunal.