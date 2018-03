Le procès du cardinal Barbarin décalé du 2 au 5 octobre

Prévu le 4 avril prochain, le procès du cardinal Barbarin va être décalé en octobre prochain pour des problèmes de traduction.

© Tim Douet Le cardinal Barbarin aux obsèques de Caroline Prénat, le 23 novembre 2015.

Alors que le procès du cardinal Barbarin devait s'ouvrir le 4 avril prochain, la décision a été prise de le reporter à l'automne. Pour le moment la date serait fixée du 2 ou 5 octobre. Le primat des Gaules ainsi que six autres personnes devait être jugé pour non-dénonciation d'actes pédophiles dans l'affaire d'actes pédophiles commis par le Père Preynat sur de jeunes scouts. Les sept prévenus auront donc plus de temps pour préparer leur défense d'ici octobre.

Cet ajournement est dû à un défaut de traduction en espagnol et italien et dans les délais de la citation à comparaître pour du préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi au Vatican, Luis Ladaria Ferrer. Parquet et parties civiles se renvoient la faute selon l'AFP. Pour Jean-Felix Luciani, la charge de la traduction incombe bien aux parties civiles qui ont lancé l'assignation. L'avocat du cardinal Barbarin s'est dit d'ailleurs "surpris d'avoir appris cela par la presse". "Heureusement que l'on a reçu rapidement un courrier du parquet parce que nous étions prêts pour ce procès et avions mobilisé du monde", a ajouté le conseil. Pour lui, "cet ajournement est très difficile pour [ses] clients, qui attendent avec anxiété le verdict pour tourner la page d'un procès plus médiatique que juridique".

Le cardinal Barbarin, trois évêques, le secrétaire de la congrégation de la doctrine de la foi au Vatican ainsi que deux autres personnes sont suspectés d'avoir été mis au courant des agressions sexuelles du père Preynat des années plus tard et de n'avoir rien fait pour dénoncer ces agissements à la justice. En août 2016, après une enquête préliminaire, le procureur de la République de Lyon avait classé sans suite ce volet de l'affaire, estimant qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour caractériser des dissimulations de la part du cardinal Barbarin. Les victimes ont décidé tout de même d'aller jusqu'au procès malgré la décision du procureur.