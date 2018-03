Le père d'Assia condamné à 10 ans de prison

Le Villeurbannais qui avait enlevé sa fille en 2013 pour partir en Syrie a été condamné à 18 mois de prison ce mardi.

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné à 10 ans de prison le Villeurbannais qui a enlevé sa fille de 18 mois pour l'emmener en Syrie rejoindre les djihadistes du front Al-Nosra. Une peine infligée pour "association de malfaiteurs à visée terroriste" et "soustraction d'enfant par ascendant". Le tribunal a assorti ces 10 ans d'une peine de sûreté de cinq ans.

Un mandat d'arrêt international d'Interpol avait été lancé en décembre 2013 contre Hamza Mandhouj, Villeurbannais d'origine tunisienne. Le 14 octobre 2013, Mériam Rhaeim, la mère de la petite Assia, âgée de 18 mois à l'époque, s'inquiète. "Le soir, il m’a appelée en disant qu’il voulait rester avec elle pour les fêtes de l’Aïd. Là, j’ai pris peur. J’ai filé au commissariat. Mais ils n’ont pas voulu prendre ma plainte : Hamza est son père. Le lendemain, il m’a recontactée en me disant qu’il partait en vacances deux semaines avec Assia. Je suis retournée voir la police en expliquant tout : mes craintes de ne pas revoir ma fille et la radicalisation de mon ex-mari,” racontait-elle à Lyon Capitale. Son inquiétude sera malheureusement confirmée, son ex-mari, vraisemblablement aidé par le recruteur lyonnais Mourad Farès, a pris la route pour rejoindre le front Al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Pendant onze mois, sa mère remuera ciel et terre pour récupérer sa fille, notamment en exhortant les autorités françaises à la reconnaître comme "la plus jeune otage française". En septembre 2014, la jeune fillette alors âgée de deux ans retrouvait sa mère. Quelques semaines plus tard, le père de l'enfant sera interpellé à Roissy.