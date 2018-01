La comptable lyonnaise aux 3 millions d'euros détournés

Le tribunal correctionnel de Lyon se penchait, ce vendredi, sur cette importante affaire de détournement de fonds, pour laquelle deux ans de prison, dont un avec sursis, ont été requis contre la suspecte, qui a reconnu les faits.

Eliot LUCAS Tribunal d'Instance de Lyon, 2015

Quarante virements pour un montant total de 3,2 millions d'euros. Embauchée comme chef comptable d'une importante société lyonnaise en 2010, une femme de 43 ans a profité pendant six ans d'une faille pour transférer d'importantes sommes d'argent vers ses comptes personnels. Le pot aux roses avait été révélé dans le bilan comptable 2016, alors que la quadragénaire avait démissionné quelques semaines plus tôt. Lors de perquisitions au domicile de la comptable et son mari, les enquêteurs avaient notamment découvert une belle collection de voitures.

L'affaire était jugée ce vendredi devant la 5e chambre correctionnelle. Deux ans de prisons dont un avec sursis ont été requis contre l'ex-comptable, rapporte Le Progrès. Un an de prison dont six mois avec sursis ont également été requis contre son époux pour non-justification de ressources. Il lui est reproché de ne pas s'être préoccupé de la soudaine augmentation des ressources du foyer. L'entreprise flouée demande le remboursement des sommes détournées et 50.000 de dédommagement au titre du préjudice moral. Le jugement a été mis en délibéré jusqu au 2 février.