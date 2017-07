Condamné, Martial Passi fait appel et abandonne son mandat de maire

Condamné à trois ans d’inéligibilité, Martial Passi a décidé de faire appel et démissionné de son mandat de maire de Givors.

Martial Passi.

Condamné à six mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende et trois ans d'inéligibilité, Martial Passi a indiqué au Progrès avoir choisi de faire appel de cette décision. Une décision qu'il juge "sidérante". Si l'appel suspend le jugement, Martial Passi a tout de même démissionné de ses fonctions de maire de Givors et n'a pas été reconduit à celle de vice-président de la métropole au conseil métropolitain ce lundi. Il demeure tout de même conseiller municipal et métropolitain.

Pour rappel, jeudi dernier, Martial Passi a été condamné pour avoir recruté sa sœur au poste de directrice générale des services (DGS). Une peine presque maximale puisque le procureur avait requis huit mois de prison avec sursis, une amende de 15 000 euros et trois ans d'inéligibilité contre l'élu PCF.