Affaire Fiona : le procès en appel repoussé à l'automne

Le procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, qui devait se tenir en juin, aura finalement lieu du 9 au 20 octobre.

police Photo de la petite Fiona diffusée lors des recherches de l'enfant

Le procès en appel de Cécile Bourgeon, mère de la petite Fiona décédée à cinq ans, et de Berkane Makhlouf n'aura finalement lieu qu'en octobre -du 9 au 20-, au Puy-en-Velay, et non en juin comme initialement prévu. Une décision annoncée ce vendredi par le parquet de Clermont-Ferrand et prise "à la demande de plusieurs avocats, principalement les avocats de la défense".

Lors du médiatique procès qui s'était tenu du 4 au 26 novembre 2016 à Riom, Cécile Bourgeon avait été acquittée du chef d'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle avait tout de même écopé de cinq ans de prison, notamment pour non assistance à personne en danger. Berkane Makhlouf avait été jugé coupable des coups ayant entrainé la mort de la fillette et condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

