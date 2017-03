Affaire Fiona : le procès en appel aura lieu en juin

Le parquet avait fait appel de la décision rendue en première instance, en novembre dernier, d'acquitter Cécile Bourgeon des accusations de coups mortels sur sa fillette. Elle avait été condamnée à cinq ans de prison, pour "non assisance à personne en danger" notamment.

police Photo de la petite Fiona diffusée lors des recherches de l'enfant

La cour d'assises du Puy-en-Velay leur a donné rendez-vous du 19 au 30 juin prochain. Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, et son compagnon Berkane Makhlouf seront jugés en appel pour la mort de la fillette de 5 ans. En première instance, Cécile Bourgeon avait été acquittée des accusations de coups et blessures ayant entrainé la mort.La mère de la fillette avait écopé de 5 ans d'enprisonnement pour "non-assistance à personne en danger, recel ou dissimulation de cadavre, modification de scène de crime et fausse dénonciation". Berkane Makhlouf, son compagnon au moment des faits, avait été reconnu coupable des coups mortels portés à Fiona et condamné à 20 ans de prison. Le parquet avait fait appel de cette décision, suscitant l'incompréhension au terme d'un procès très médiatisé.

