À Caluire, la police s'équipe comme le GIGN

La police municipale est désormais équipée de boucliers balistiques, d'ordinaire utilisés par le GIGN et le RAID. Bientôt, les agents seront également dotés de pistolets 9mm.

@DR Police

Si l'occasion d'utiliser ces équipements de pointe ne s'est jamais présentée à Caluire, la mairie justifie cet achat par la menace terroriste qui plane sur l'Hexagone. "L'objectif, c'est d'être à la pointe. On vit dans une menace perpétuelle, on a décidé de prendre les devants", explique Fabien Manini, l'adjoint à la sécurité de la ville. Ces boucliers, conçus pour protéger des rafales de fusils d'assauts et autres armes de guerre, ont tout de même coûté 6000 euros à la municipalité. Avant la fin de l'année, la mairie prévoit également de doter ses agents de police de pistolets 9mm. "À ma connaissance, nous sommes la seule municipalité de la région à nous être équipés ainsi", explique l'adjoint qui insiste "La priorité c'est de protéger les forces de l'ordre qui sont désormais considérées comme des cibles".