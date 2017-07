Lyon : le voleur surpris par sa victime assise en terrasse

Surpris le voleur a abandonné une partie de son butin à sa victime avant d'être interpellé.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Un sens de l'observation salvateur. Vendredi soir un homme assis en terrasse à Lyon se trouve bien intrigué lorsqu'il voit passer devant lui un individu avec des bagages qu'il connaît bien. Et pour cause, ce sont les siens, dérobés dans sa voiture, garée non loin de là.

L'homme floué apostrophe alors le passant en possession de deux valises et d'un ordinateur portable, explique Le Progrès. Il lui demande alors de s'expliquer quant à la provenance de ces objets.

Surpris le voleur, lâche les deux valises et prend la fuite avec l'ordinateur. Il faudra l'intervention des forces de l'ordre et son interpellation dans la foulée, rue Chalopin, dans le 7e arrondissement, pour lerécupérer.