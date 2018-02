Lyon : le convoyeur de fonds et sa fille arrêtés après le braquage

Sa fille avait été enlevée à son domicile de Lyon, jeudi soir. Convoyeur de fonds en Suisse, l’homme et son coéquipier avaient livré plusieurs millions de francs suisses à des malfaiteurs en échange de sa fille. Aujourd’hui, les deux convoyeurs et la jeune femme de 22 ans sont en garde à vue à Lyon.

La jeune femme d’une vingtaine d’années avait été enlevée chez elle à Lyon dans la soirée de jeudi. Cet enlèvement avait pour but de forcer son père, convoyeur de fonds en Suisse, à garer son fourgon pour que des malfaiteurs puissent dérober plusieurs millions de francs suisses, révèle BFM TV. Après réception de la rançon, la jeune femme avait été libérée dans l’Ain et prise en charge par la gendarmerie. Le convoyeur de fonds, son coéquipier et la jeune femme de 22 ans ont été placés en garde à vue, dans les locaux de la police judiciaire de Lyon.