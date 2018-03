Lyon : ils volent pour 60.000 euros de BD

Deux hommes ont été arrêtés cette semaine pour avoir dérobé 4000 albums de bande dessinée à des libraires de la région lyonnaise.

©Tim Douet

Des Astérix, Tintin, Largo Winch en pagaille. Les enquêteurs de police ont découverts quelque 4000 albums de BD dans une habitation de Charbonnières-les-Bains, dans la banlieue ouest de Lyon. Il s'agirait du butin de deux hommes originaires de République centrafricaine et inconnus des forces de l'ordre, qui volaient les libraires depuis plsuieurs mois, rapporte Le Progrès.

En juin dernier un libraire porte plainte pour le vol d'une centaine d'albums. Les policiers vont alors croiser les informations avec d'autres plaintes antérieures. Jusqu'à remonter la piste des 4000 BD. Des Comics Marvel aux classiques français, les malfaiteurs n'étaient pas difficiles. Le butin s'élèverait à 60.000 euros, soit 15 euros l'unité.

La police découvrait aussi 600.000 euros sur un compte bancaire, dont les deux complices ne pouvaient justifier la provenance. Les deux mis en cause ont reconnu les faits. Une information judiciaire a été ouverte pour vols et recel. Le voleur a été écroué et le receleur placé sous contrôle judiciaire.