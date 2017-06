Lyon : ils contractent 25.000 euros de crédits sous de faux noms

Un couple de Lyonnais avait ouvert six crédits à la consommation en usurpants plusieurs identités.

Pas moins de six crédits ouverts avec de faux noms. Ce couple de Lyonnais pensait avoir trouvé la martingale rêvée. Ils contractaient des prêts à la consommation sous de fausses identités et pouvaient ainsi profiter d'une rente d'argent qu'un autre rembourserait. Six crédits ont ainsi été contractés courant 2014 par le couple auprès d'une agence bancaire, qui leur en refusait trois autres. Pour un montant total de 25.500 euros.

Trois ans après les faits, l'homme de 42 ans a été interpellé ce jeudi matin matin par les enquêteurs. La perquisition de son domicile permettait de découvrir deux cartes d'identités et un passeport volés. Âgée de 34 ans, la femme a également été interpellée le même jour. Ils ont reconnu les faits et seront convoqués devant un officier de police judiciaire.