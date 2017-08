Villeurbanne : une saisie de 4kg de cannabis et de 14 000 euros

L'odeur émanant de l'appartement aurait aidé les policiers à prendre les dealers en flagrant délit.

© GERARD JULIEN / AFP Photo d'illustration

Les saisies de cannabis se multiplient dans la région en cette période estivale. Deux jours plus tôt, un Lyonnais était arrêté, avec quatre complices, juste avant de charger près de 400 kg de résine de cannabis dans un jet privé à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon. En cette même semaine, deux Villeurbannais de 22 ans et 18 ans ont été pris en flagrant délit dans un appartement de la rue Edouard-Aynard. Alertés par les odeurs soutenues provenant de l'appartement du rez-de-chaussée et par la découverte de résine de cannabis sur la boîte aux lettres, les policiers du groupe enquête antidrogue (GEAD) du Groupement Est sont intervenus. Dans l'appartement, ils saisissent 4 kg de résine de cannabis et 14 000 euros en liquide. Les deux jeunes hommes mis en cause sont déférés ce samedi devant le parquet de Lyon.