Villeurbanne : une balle dans la jambe en pleine rue

Trois coups de feu ont retenti ce jeudi en fin d’après-midi à Villeurbanne. À quelques rues de là, un homme blessé par balle à la jambe a été hospitalisé, sans fournir d’explications sur l’incident.

©TD

Il est 18 heures, ce jeudi, quand trois coups de feu éclatent rue Frédéric-et-Irène-Jolliot-Curie à Villeurbanne. Alertées par des riverains, les forces de l’ordre remarquent à quelques rues de là un duo de piétons dont l’un avance en claudiquant, soutenu par le second. L’homme, âgé de 23 ans et blessé à la jambe, a été pris en charge par les pompiers et transporté à l’hôpital Edouard-Herriot. Opéré hier soir, ses jours ne sont pas en danger. La balle qu’il a reçue aurait été tirée par une arme de poing de petit calibre, du type 22 long rifle, selon Le Progrès. L’enquête est pour l’instant aux spéculations : les deux hommes, inconnus des services de police, ne se sont pas exprimés sur les circonstances de l’incident.