Villeurbanne : trois hommes arrêtés pour 45 cambriolages

Trois jeunes hommes ont été arrêtés ce lundi pour 45 cambriolages commis en août dernier.

©Tim Douet

Trois Villeurbannais âgés de 18, 19 et 21 ans ont été interpellés ce lundi à 06h20 à leurs domiciles par le service enquêteur. Entre le 3 et le 9 août dernier, ils auraient commis une série de 45 cambriolages et de 5 tentatives. L'enquête a permis d'établir que l’un des auteurs avait utilisé une carte bancaire dérobée chez une victime. Les perquisitions des domiciles amenaient à la découverte de 20 barrettes de résine de cannabis d'un poids total de 80 grammes, de la somme de 570 euros et d'une télévision dérobée lors d'un cambriolage. L’un des Villeurbannais a reconnu être consommateur de stupéfiants et fera pour ces faits l'objet d'une comparution devant un officier de police judiciaire le 20 mai prochain.

Par ailleurs, l'exploitation par la cellule Investigateur Cyber Criminalité d'un disque dur saisi chez l’un des auteurs permettait d'établir qu'il provenait d'un cambriolage. Le trio villeurbannais a reconnu un ensemble de 22 faits : respectivement, deux pour l’un, trois pour l’autre et dix-sept pour le dernier. Tous les trois vont être présentés au parquet ce mercredi pour "vols par effraction, tentatives, usage frauduleux de moyen de paiement et infraction à la législation sur les stupéfiants".