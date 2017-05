Villeurbanne : il vole un fleuriste et est arrêté par le boulanger

Le jeune homme, arrêté le 3 mai dernier, avait déjà commis deux vols chez le boulanger et le fleuriste en avril.

©Tim Douet

Un jeune adolescent âgé de 15 ans a été arrêté le 3 mai dernier par la police municipale de Villeurbanne sur la route de Genas. Le jeune brondillant venait de voler 400 euros sous la menace d’un couteau chez un fleuriste quelques instants plus tôt. Un boulanger travaillant à proximité avait alors aidé les policiers à maîtriser l'adolescent et avait été blessé durant l'arrestation (3 jours d’ITT). Les enquêteurs ont par la suite établi des rapprochements avec des faits similaires, commis le 7 avril dernier à la boulangerie de l’homme blessé durant l'interpellation (15 euros en numéraire et 106 euros en tickets-restaurant) et le 28 avril dernier à la même boulangerie et chez le fleuriste précité (470 euros en numéraires). L’auteur des faits, blessé lors de son arrestation, avait été hospitalisé et sa garde à vue avait été levée. Il a reconnu les faits et restitué une partie du butin. Il va être présenté au parquet ce mercredi pour "vols sous la menace d’une arme".