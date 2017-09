Villeurbanne : deux hommes suspectés d'avoir commis 67 vols depuis mai

Deux Villeurbannais ont été interpellés dans le 3e arrondissement de Lyon ce lundi après avoir été mis sous surveillance par les enquêteurs.

© PHILIPPE HUGUEN / AFP

Les deux hommes étaient surveillés de près par le service enquêteur : ils sont suspectés d'avoir commis 67 vols par effraction entre le mois de mai dernier et celui de septembre. Lundi à 13h30, les deux suspects de 32 et 43 ans ont été interpellés par un équipage de l'unité de sécurité de proximité locale à l'angle des rues de Créqui et Paul Bert, dans le 3e arrondissement de Lyon. Les deux Villeurbannais étaient alors en possession de méthadone, utilisée comme substitut à l'héroïne par les toxicomanes. Dans leur appartement, un coffre-fort dérobé le jour même à un Villeurbannais était découvert. Ils sont présentés ce mercredi au parquet pour "détention de stupéfiants, vols et tentatives de vols par effraction".