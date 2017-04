Villefranche : un drone découvert dans une cour de la prison

Le 17 mars dernier, un drone en partie carbonisé est retrouvé dans une cour de la maison d'arrêt de Villefranche-sur-Saône.

Aucun objet n'a été retrouvé près du drone découvert dans une cour de la maison d'arrêt de Villefranche. Cependant, le procureur de la République de Villefranche, Grégoire Dulin, a annoncé ce vendredi l'arrestation de trois personnes dans le cadre de l'enquête ouverte pour "survol d'une zone interdite". Selon des informations révélées dans l'édition du Progrès de ce samedi, les trois suspects sont "tous déjà connu, à des niveaux divers, des services de police et de la Justice". Âgés de 21,24 et 28 ans, les trois hommes auraient été, toujours selon Le Progrès, filmé la veille de la découverte du drone par les caméras du centre de supervision urbaine avec un objet dans les mains et leurs regards tournés vers le ciel. Placés en garde à vue, les trois individus ont indiqué à la police qu'il ne s'agissait pas de la commande d'un drone qu'ils tenaient dans leurs mains, mais d'un téléphone utilisé pour communiquer en morse avec un détenu : un acte qui peut faire l'objet d'une peine allant jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende. Sans preuve plus solide qui lie ces individus et le drone retrouvé dans la cour de la prison, les suspects ont été laissés libres après leur convocation au parquet et sont poursuivis pour être entrés en communication avec un détenu par voie électronique.